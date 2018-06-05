В Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево, есть пострадавшие

В результате аварии пострадали 2 человека

В Запорожье сегодня, 5 июня 2018 года, на троллейбус с пассажирами упало дерево, в результате чего пострадали 2 человека. Об єтом сообщает местное издание 061.

"В центре Запорожья дерево рухнуло на двигавшийся троллейбус. В нем находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы. У мужчины вывихнуто плечо, у женщины перелом бедра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла на бульваре Шевченко сегодня утром. Троллейбус следовал по маршруту №13.

Фото: авария в Запорожье (facebook.com akzent.zp.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харькове в Новобаварском районе трамвай совершил наезд на пешехода.