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В Запорожье на троллейбус с пассажирами упало дерево, есть пострадавшие

НовостиПроисшествия    05.06.2018 - 17:49
Фото: на троллейбус с пассажирами упало дерево (facebook.com akzent.zp.ua)
Фото: на троллейбус с пассажирами упало дерево (facebook.com akzent.zp.ua)

В результате аварии пострадали 2 человека

В Запорожье сегодня, 5 июня 2018 года, на троллейбус с пассажирами упало дерево, в результате чего пострадали 2 человека. Об єтом сообщает местное издание 061

"В центре Запорожья дерево рухнуло на двигавшийся троллейбус. В нем находились 15 пассажиров. Двое из них получили травмы. У мужчины вывихнуто плечо, у женщины перелом бедра", - говорится в сообщении.

Как отмечается, авария произошла на бульваре Шевченко сегодня утром. Троллейбус следовал по маршруту №13. 

Фото: авария в Запорожье (facebook.com akzent.zp.ua)

Напомним, ранее сообщалось, что вчера в Харькове в Новобаварском районе трамвай совершил наезд на пешехода.

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Теги публикации: ДТП, Запорожье, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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