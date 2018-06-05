У Запоріжжі на тролейбус з пасажирами впало дерево, є постраждалі

В результаті аварії постраждали 2 людини

У Запоріжжі сьогодні, 5 червня 2018 року, на тролейбус з пасажирами впало дерево, в результаті чого постраждали 2 людини. Про це повідомляє місцеве видання 061.

"У центрі Запоріжжя дерево впало на тролейбус, що рухався. В ньому перебували 15 пасажирів. Двоє з них отримали травми. У чоловіка вивихнуте плече, у жінки перелом стегна", - йдеться в повідомленні.

Як наголошується, аварія сталася на бульварі Шевченка сьогодні вранці. Тролейбус слідував по маршруту №13.

Фото: аварія у Запоріжжі (facebook.com akzent.zp.ua)

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що вчора в Харкові в Новобаварском районі трамвай скоїв наїзд на пішохода.