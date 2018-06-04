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В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода

НовостиПроисшествия    04.06.2018 - 18:30
Фото: "скорая помощь" (РБК-Украина)
Фото: "скорая помощь" (РБК-Украина)

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия

В Харькове в Новобаварском районе сегодня, 4 июня 2018 года, трамвай совершил наезд на пешехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.

"Водитель трамвая маршрута №3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства", - говорится в сообщении.

Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 16:10 на улице Москалевской в Новобаварском районе.

"Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности", - говорится в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.

 

#поліція_Харківщини В Новобаварському районе водитель трамвая совершил наезд на пешехода Мужчина в тяжелом бессознательном...

Опубликовано Полиция Харьковщины 4 июня 2018 г.

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Теги публикации: Харьков, полиция, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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