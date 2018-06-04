В Харькове трамвай совершил наезд на пешехода

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства происшествия
В Харькове в Новобаварском районе сегодня, 4 июня 2018 года, трамвай совершил наезд на пешехода. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области в Facebook.
"Водитель трамвая маршрута №3 совершил наезд на 36-летнего мужчину, который попал под колеса транспортного средства", - говорится в сообщении.
Как отмечается, происшествие произошло сегодня около 16:10 на улице Москалевской в Новобаварском районе.
"Мужчина в тяжелом бессознательном состоянии доставлен в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи. Ему ампутировали нижние конечности", - говорится в сообщении.
Сейчас на месте происшествия работают правоохранители.
#поліція_Харківщини В Новобаварському районе водитель трамвая совершил наезд на пешехода Мужчина в тяжелом бессознательном...Опубликовано Полиция Харьковщины 4 июня 2018 г.
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