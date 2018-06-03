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В Запорожье в результате аварии погибла женщина с ребенком

НовостиПроисшествия    03.06.2018 - 04:48
Фото: место аварии в Запорожье (061.ua)
Фото: место аварии в Запорожье (061.ua)

Смертельная авария произошла на Набережной

В Запорожье на Набережной магистрали автомобиль сбил женщину с ребенком. Об этом сообщает местный сайт 061.

Как сообщается, водитель авто участвовал в "гонках". Отмечено также, что в ДТП попало два автомобиля, одно из авто вылетело на тротуар, снесло ель, сбило пешеходов и, перевернувшись, врезалось в столб. Однако второе авто скрылось с места ДТП.

Так, в результате аварии погибла девочка 2013 года рождения, а ее мама  - скончалась в больнице.

Кроме того, по данным полиции, виновник аварии задержан, а дорога в сторону пляжа перекрыта.

 

Фото: авария в Запорожье

Напомним, ранее сообщалось, что в Запорожье столкнулись порядка 10 авто и маршрутка. Ребенок, пострадавший в аварии, был доставлен в детскую областную больницу, водитель "Хюндай" и еще один пассажир - в пятую городскую. На месте происшествия работали две бригады скорой помощи.

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Теги публикации: Запорожье, ДТП, Запорожье, авария  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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