У Запоріжжі В результаті аварії загинула жінка з дитиною

Смертельна аварія сталася на Набережній

У Запоріжжі на Набережній магістралі автомобіль збив жінку з дитиною. Про це повідомляє місцевий сайт 061.

Як повідомляється, водій авто брав участь у "перегонах". Відзначено також, що в ДТП потрапило два автомобіля, одне з авто вилетіло на тротуар, знесло ялину, збило пішоходів і, перевернувшись, врізалось у стовп. Однак друге авто зникло з місця ДТП.

Так, в результаті аварії загинула дівчинка 2013 року народження, а її мама померла в лікарні.

Крім того, за даними поліції, затриманий винуватець аварії, а дорога в бік пляжу перекрита.

Фото: аварія в Запоріжжі

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Запоріжжі зіткнулися близько 10 авто і маршрутка. Дитина, що постраждала в аварії, була доставлена в дитячу обласну лікарню, водій "Хюндай" та ще один пасажир - у п'яту міську. На місці події працювали дві бригади швидкої допомоги.