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У Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці

Новини » Надзвичайні події     06.06.2020 - 18:36
У Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці
Фото: пожежа на фабриці "Міда" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Пожежа сталася на взуттєвій фабриці "Міда"

В суботу ввечері, 6 червня, в Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці "Міда". Займання сталося у виробничому цеху на четвертому поверсі.

Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

Повідомляється, що повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію "101" о 15:42.

Близько 17:50 пожежу було ліквідовано на площі 400 м. кв. До гасіння залучили 40 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.

За даними Держслужби, жертв і постраждалих немає.

Фото: пожежа на фабриці "Міда" (facebook.com/MNS.GOV.UA)

Нагадаємо, 3 червня в Одесі рятувальники евакуювали 20 людей через пожежу в житловому будинку.

Крім того, у відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", в результаті чого почалася пожежа.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України Запоріжжяпожежа
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