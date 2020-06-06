У Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці

Пожежа сталася на взуттєвій фабриці "Міда"
В суботу ввечері, 6 червня, в Запоріжжі сталася пожежа на взуттєвій фабриці "Міда". Займання сталося у виробничому цеху на четвертому поверсі.
Про це повідомляє прес-служба Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).
Повідомляється, що повідомлення про пожежу надійшло на спецлінію "101" о 15:42.
Близько 17:50 пожежу було ліквідовано на площі 400 м. кв. До гасіння залучили 40 осіб особового складу та 12 одиниць техніки ДСНС.
За даними Держслужби, жертв і постраждалих немає.
Фото: пожежа на фабриці "Міда" (facebook.com/MNS.GOV.UA)
Нагадаємо, 3 червня в Одесі рятувальники евакуювали 20 людей через пожежу в житловому будинку.
Крім того, у відділення прокуратури Каховки кинули "коктейль Молотова", в результаті чого почалася пожежа.
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Автор: РБК-Україна