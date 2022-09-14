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У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги

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Запоріжжя, Середа 14 вересня 2022 17:22
У Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги Ілюстративне фото: у Запоріжжі пролунали вибухи під час тривоги (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителі Запоріжжя повідомляють про звуки вибухів у різних районах міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Зазначимо, що в області оголошена повітряна тривога. Жителям слід перебувати в укриттях.

Оновлено

Секретар Запорізької міськради повідомив, що гучні звуки, які чули мешканці деяких районів під час повітряної тривоги, - це відлуння вибухів, які сталися за містом.

За його словами, у самому Запоріжжі зараз спокійно.

Він закликає всіх жителів зберігати спокій та не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Нагадаємо, сьогодні окупанти завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Окрім того, у середу росіяни обстріляли Миколаїв, двоє людей загинули, ще трьох госпіталізували.

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