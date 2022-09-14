Во время массированного обстрела Николаева оккупанты ударили по всем районам города (фото)
Под ночной массированный обстрел Николаева попали все четыре района города. Российские оккупанты обстреляли Николаев системами типа С-300 - двое погибли, еще троих госпитализировали.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение мэра Николаева Александра Сенкевича.
"В многоэтажке в Корабельном районе один подъезд на 40 квартир аварийный. Оттуда жители разъезжаются к своим родственникам и друзьям. Двум семьям мы помогли перевезти вещи. При необходимости, город предоставит всем убежищам. Полиция обеспечит патрулирование возле этого дома", - рассказал он.
Всего по всем районам повреждения получили 13 частных домов. В большинстве, кроме окон и дверей, побиты и крыши. В более чем 10 многоквартирных домах выбито более 250 окон, повреждены балконы.
"Повреждения получили и два учебных заведения. В одном разрушенная часть здания, взрывной волной и обломками вынесло окна и двери в остальных помещениях. В другом - взрывной волной выбило окна. Также под обстрел попала ветеринарная больница. Там пробита опорная стена, поврежден газопровод и электросети, разрушены окна, двери, кровля и изгородь", - перечислил Сенкевич.
Как сообщалось, в среду, 14 сентября, российские оккупационные войска могут снова нанести удар по Николаеву. В частности, возможны обстрелы объектов тепло- и электрогенерации.
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