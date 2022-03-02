В Киеве завтра откроют часть мостов между левым и правом берегом
В Киеве завтра, 3 марта, откроют проезд по Северному и Драницкому мостам. Власти просят жителей столицы не выезжать в город на личном транспорте без крайней нужды.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Киева Виталия Кличко.
По его словам, в столице с 20:00 действует комендантский час. Передвигаться по городу может только транспорт со спецпропусками военного коменданта Киева.
Действие комендантского часа закончится 3 марта в 07:00. После его окончания для частного и общественного транспорта откроют Северный и Дарницкий мосты. Движение по Южному мосту по-прежнему будет запрещено.
"Если крайней нужды нет, то не нужно уезжать в город на частном транспорте", - добавил Кличко.
Напомним, с 28 февраля в Киеве ограничили движение транспорта по мостам между левым и правым берегами.
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