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В Запорожье маршрутка въехала в грузовик, есть жертвы

Новости » Происшествия    09.10.2019 - 17:40
В Запорожье маршрутка въехала в грузовик, есть жертвы
Фото: ДТП в Запорожье (zp.npu.gov.ua)

В результате ДТП погиб один человек, еще восемь госпитализированы

В Запорожье произошло дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутного такси и грузовика, один человек погиб, еще восемь травмированы. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Нацполиции в Запорожской области.

Сообщается, что авария произошла 9 октября около 14:20 на улице Истомина в Запорожье.

"По предварительным данным в результате аварии погибла пассажирка маршрутного такси, 8 человек госпитализированы в больницу, из них 2 несовершеннолетних. В настоящее время на месте происшествия работает следственно-оперативная группа, проводится осмотр, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП", - говорится в сообщении.

Ранее РБК-Украина писало, что во Львовской области произошло ДТП с участием микроавтобуса и легкового автомобиля. В результате аварии травмы получили 6 человек.

Также сообщалось, что в Николаевской области в ДТП погибли двое сотрудников полиции. Авария произошла вблизи с. Шевченково Витовского района. Погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко.

Появилось видео с места ДТП в Николаевской области, в котором погибли офицеры полиции В Запорожской области произошло тройное ДТП, есть погибшие
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