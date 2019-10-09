Во Львовской области микроавтобус столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Пострадали пассажиры микроавтобуса, а также водитель и пассажирка легковушки

В городе Радехив Львовской области произошло дорожно-транспортное происшествие, столкнулся микроавтобус и легковая машина, в результате чего травмировались шестеро человек. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции Львовской области.

По данным правоохранителей, столкнулись автомобили Skoda Fabia, за рулем которого был 32-летний водитель и микроавтобус Mercedes Sprinter под управлением 70-летнего местного жителя.

"В результате столкновения телесные повреждения получили четверо пассажиров микроавтобуса, все жители района в возрасте 26, 31, 47 и 50 лет, а также водитель и 50-летняя пассажирка легковушки", - говорится в сообщении.

Правоохранители открыли уголовно дело по ч.1 ст.286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК Украины. Обстоятельства аварии еще устанавливаются.

Напомним, ранее сообщалось, что под Ровно в ДТП с грузовиком погиб человек, среди пострадавших также оказался ребенок.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Одесской области в результате столкновения автомобиля "ВАЗ" с "Opel Astra" вечером 6 октября один человек погиб и четверо пострадали, в том числе - два ребенка.