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В Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полиции

Новости » Происшествия    08.10.2019 - 11:38
В Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полиции
Фото: Сергей Сидоренко и Владимир Илличко (mvs.gov.ua)

Погибшие - заместитель начальника полиции Николаевской области Сергей Сидоренко и в.и.о. начальника УПН ГУНП Владимир Илличко

В Николаевской области столкнулись автомобили Toyota и Lexus, в результате чего погибли двое сотрудников полиции. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу полиции.

Сообщается, что ДТП произошло вблизи с. Шевченково Витовского района. В автомобиле Toyota погибли заместитель начальника - начальник криминальной полиции ГУНП в Николаевской области полковник полиции Сергей Сидоренко и и.о. начальника Управления противодействия наркопреступности ГУНП подполковник полиции Владимир Илличко, которые ехали в направлении города Николаев.

Водителя Lexus госпитализировано. Обстоятельства ДТП выясняются.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 286 УК Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть нескольких человек).

"Невероятно трудно передать словами боль потерь ...Склоняем головы перед светлой памятью правоохранителей", - говорится в заявлении пресс-службы.

В Николаевкой области в ДТП погибли двое сотрудников полицииФото: ДТП в Николаевской области (Facebook Вячеслав Аброськин)

Напомним, 2 октября в Полтавской области автомобиль сбил насмерть патрульную полицейскую Марину Фетч при исполнении служебных обязанностей. Патрульная скончалась на месте, ведь получила травмы несовместимые с жизнью.

Также РБК-Украина сообщало, что 7 сентября в Запорожской области на трассе Харьков-Симферополь произошло ДТП с участием трех автомобилей, в результате чего погибли и травмировались люди.

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