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У Запоріжжі маршрутка в'їхала у вантажівку, є жертви

Новини » Надзвичайні події    09.10.2019 - 17:40
У Запоріжжі маршрутка в'їхала у вантажівку, є жертви
Фото: ДТП в Запоріжжі (zp.npu.gov.ua)

В результаті ДТП загинула одна людина, ще вісім госпіталізовані

В Запоріжжі сталася дорожньо-транспортна пригода за участю маршрутного таксі і вантажівки, одна людина загинула, ще восьмеро травмовані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Нацполіції в Запорізькій області.

Повідомляється, що аварія сталася 9 жовтня близько 14:20 на вулиці Істоміна в Запоріжжі.

"За попередніми даними, в результаті аварії загинула пасажирка маршрутного таксі, 8 осіб госпіталізовано в лікарню, з них 2 неповнолітніх. В даний час на місці події працює слідчо-оперативна група, проводиться огляд, встановлюються всі обставини і причини ДТП", - йдеться в повідомленні.

Раніше РБК-Україна писало, що у Львівській області сталося ДТП за участю мікроавтобуса і легкового автомобіля. У результаті аварії травми отримали 6 осіб.

Також повідомлялося, що у Миколаївській області в ДТП загинули двоє співробітників поліції. Аварія сталася поблизу с. Шевченкове Вітовського району. Загинули заступник начальника - начальник кримінальної поліції ГУНП в Миколаївській області полковник поліції Сергій Сидоренко та в. о. начальника Управління протидії наркозлочинності ГУНП підполковник поліції Володимир Илличко.

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