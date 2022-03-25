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В Запорожье 26 марта на полтора дня вводят комендантский час

Фото: пулемет Калашникова и каска на баррикадах (УНИАН)
Автор: Роман Мирончук

В Запорожье завтра на полтора дня вводят комендантский час. Он начнется в 20:00 в субботу 26 марта и закончится в 05:00 в понедельник 28 марта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы Запорожской ОГА Александра Старуха.

"Просим руководителей предприятий, относящихся к критической инфраструктуре, своевременно подать заявки на оформление пропусков. Всех просим отнестись с пониманием. Город должен работать! Город должен защищаться!" - отметил Старух.

Напомним, в Киеве комендантский час ежедневно будет действовать с 20:00 и заканчиваться утром в 7:00. При этом общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать с 08:00 до 19:00.

Во время комендантского часа гражданам запрещено передвигаться по городу без спецпропусков. Выходить можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия.

Все, кто нарушает правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

Мы также писали о том, что в Мариуполе оккупанты распространяют фейк о том, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в Россию.

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