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В Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ

Новина українською →
Мариуполь, Четверг 24 марта 2022 15:10
В Мариуполе оккупанты распространяют фейк, что Запорожье не принимает беженцев, и надо ехать в РФ В Мариуполе российские оккупанты распространяют фейк (GettyImages)
Автор: Татьяна Самарук

В Мариуполе российские оккупанты в громкоговорители объявляют фейковую информацию, что Запорожье не принимает вынужденных переселенцев. В частности, людям якобы нужно ехать в Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Мариупольский городской совет.

Оккупанты говорят мариупольцам, что Запорожье их не будет принимать

"Россияне объявляют, что Запорожье уже не принимает беженцев и надо ехать в Россию, а также что Одессу уже взяли", - говорится в сообщении.

Также в Никольском захватчики отмечают, что единственная возможность эвакуации - автобусами в Ростов, а Украина их якобы бросила на произвол судьбы.

Однако, в городском совете отмечают, что все это фейк, чтобы не только сорвать эвакуационный процесс, но и сознательно настроить мариупольцев против собственной страны.

Отмечается, что сейчас идет эвакуация в Запорожье, где ждут каждого мариупольца. Эвакуация из Никольского также в процессе.

Ранее мы сообщали, что оккупанты именно сейчас силой вывозят в Россию тысячи жителей Мариуполя.

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