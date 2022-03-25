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У Запоріжжі 26 березня на півтора дня вводять комендантську годину

Фото: кулемет Калашникова і каска на барикадах (УНІАН)
Автор: Роман Мирончук

У Запоріжжі завтра на півтора дня вводять комендантську годину. Вона розпочнеться о 20:00 в суботу 26 березня і закінчиться о 05:00 в понеділок 28 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОДА Олександра Старуха.

"Просимо керівників підприємств, що належать до критичної інфраструктури, своєчасно подати заявки на оформлення перепусток. Всіх просимо поставитися з розумінням. Місто має працювати! Місто має захищатися!" - зазначив Старух.

Нагадаємо, у Києві комендантська година щодня діятиме з 20:00 і закінчуватиметься вранці о 7:00. При цьому громадський транспорт, магазини, аптеки та інші заклади можуть працювати з 08:00 до 19:00.

Під час комендантської години громадянам заборонено пересуватися містом без спецпропусків. Виходити можна тільки для того, щоб дійти до найближчого укриття.

Всі, хто порушує правила, будуть вважатися членами диверсійно-розвідувальних груп.

Ми також писали про те, що у Маріуполі окупанти поширюють фейк про те, що Запоріжжя не приймає біженців, і треба їхати в Росію.

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