В Киеве комендантский час ежедневно будет действовать с восьми вечера
В Киеве ежедневно будет действовать комендантский час. Он будет начинаться с 20:00 и заканчиваться утром в 7:00.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.
"Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00", - пишет пресс-служба КГГА.
Какие правила действуют во время комендантского часа:
- запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выйти можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия;
- все гражданские, нарушающие правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.
"Городская власть настойчиво просит киевлян и днем не передвигаться по городу без крайней нужды! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге - сразу идти в укрытие", - добавляет КГГА.
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