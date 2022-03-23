В Киеве комендантский час ежедневно будет действовать с восьми вечера

В Киеве ежедневно будет действовать комендантский час. Он будет начинаться с 20:00 и заканчиваться утром в 7:00.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал Киевской городской государственной администрации.

"Напоминаем, что общественный транспорт, магазины, аптеки и другие заведения могут работать днем с 08:00 до 19:00", - пишет пресс-служба КГГА.

Какие правила действуют во время комендантского часа:

запрещено передвижение по городу без спецпропусков. Выйти можно только для того, чтобы дойти до ближайшего укрытия;

все гражданские, нарушающие правила, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп.

"Городская власть настойчиво просит киевлян и днем не передвигаться по городу без крайней нужды! А в случае получения сигнала о воздушной тревоге - сразу идти в укрытие", - добавляет КГГА.