Запорізьку АЕС під'єднали до відремонтованої лінії електропередач, - МАГАТЕ

Що передувало

Також зазначимо, що 23 вересня "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

У компанії повідомили, що окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.

Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Експерти попереджали, що відсутність зовнішнього живлення станції створює серйозну загрозу ядерній безпеці, адже воно необхідне для охолодження реакторів.

Зрештою, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.