Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач, - МАГАТЭ

Энергетики завершили ремонт высоковольтной линии электропередач и подключили Запорожскую АЭС к резервному источнику энергоснабжения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.
"Украинская ЗАЭС снова подключилась к отремонтированной линии электропередач 750 кВ "Днепровская" после 4-дневного перебоя", - сообщили в МАГАТЭ.
Отмечается, что Запорожская АЭС теперь снова имеет две внешние линии, доступные для жизненно важных функций ядерной безопасности.
Ранее сообщалось, что 14 ноября Запорожская атомная электростанция потеряла питание линии электропередачи "Днепровская". В результате станция под угрозой очередного блэкаута. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может возникнуть серьезная угроза для радиационной безопасности.
Также отметим, что 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.
В компании сообщили, что оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.
В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.
Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.
В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.