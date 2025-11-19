Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач, - МАГАТЭ

Что предшествовало

Также отметим, что 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании сообщили, что оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.