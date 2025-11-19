ua en ru
Запорізьку АЕС під'єднали до відремонтованої лінії електропередач, - МАГАТЕ

Середа 19 листопада 2025 13:28
UA EN RU
Запорізьку АЕС під'єднали до відремонтованої лінії електропередач, - МАГАТЕ Фото: Запорізьку АЕС під'єднали до відремонтованої лінії електропередач (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Енергетики завершили ремонт високовольтної лінії електропередач та під'єднали Запорізьку АЕС до резервного джерела енергопостачання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter МАГАТЕ.

"Українська ЗАЕС знову підключилася до відремонтованої лінії електропередач 750 кВ "Дніпровська" після 4-денного перебою", - повідомили у МАГАТЕ.

Зазначається, що Запорізька АЕС тепер знову має дві зовнішні лінії, доступні для життєво важливих функцій ядерної безпеки.

Раніше повідомлялось, що 14 листопада Запорізька атомна електростанція втратила живлення лінії електропередачі "Дніпровська". В результаті станція під загрозою чергового блекауту. У разі повного відключення від енергосистеми на ЗАЕС може виникнути серйозна загроза для радіаційної безпеки.

Що передувало

Також зазначимо, що 23 вересня "Енергоатом" повідомляв про десятий з початку повномасштабної війни повний блекаут на Запорізькій атомній електростанції.

У компанії повідомили, що окупанти навмисно не підключали станцію до енергосистеми України. Водночас єдина зовнішня лінія електропередач, яка забезпечувала зв’язок ЗАЕС з українськими мережами, вийшла з ладу.

Унаслідок цього атомна станція була змушена перейти на аварійне живлення від дизельних генераторів.

Експерти попереджали, що відсутність зовнішнього живлення станції створює серйозну загрозу ядерній безпеці, адже воно необхідне для охолодження реакторів.

Зрештою, 23 жовтня живлення Запорізької АЕС було відновлено. Це дозволило вивести станцію з десятого блекауту, в якому вона перебувала останній місяць.

