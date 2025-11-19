ua en ru
Ср, 19 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Курс доллара Экономика Авто Tech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Энергетика

Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач, - МАГАТЭ

Среда 19 ноября 2025 13:28
UA EN RU
Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач, - МАГАТЭ Фото: Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Энергетики завершили ремонт высоковольтной линии электропередач и подключили Запорожскую АЭС к резервному источнику энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

"Украинская ЗАЭС снова подключилась к отремонтированной линии электропередач 750 кВ "Днепровская" после 4-дневного перебоя", - сообщили в МАГАТЭ.

Отмечается, что Запорожская АЭС теперь снова имеет две внешние линии, доступные для жизненно важных функций ядерной безопасности.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Запорожская атомная электростанция потеряла питание линии электропередачи "Днепровская". В результате станция под угрозой очередного блэкаута. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может возникнуть серьезная угроза для радиационной безопасности.

Что предшествовало

Также отметим, что 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании сообщили, что оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭ Запорожская АЭС Линия электропередач
Новости
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Разрушенная высотка в Тернополе, удары по Львову и Бурштыну: главное об атаке РФ
Аналитика
Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского
Милан Лелич, Ульяна Безпалько Шторм усиливается. Чем опасно дело Миндича для власти и позиций Зеленского