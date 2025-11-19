Запорожскую АЭС подключили к отремонтированной линии электропередач, - МАГАТЭ

Энергетики завершили ремонт высоковольтной линии электропередач и подключили Запорожскую АЭС к резервному источнику энергоснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter МАГАТЭ.

Ранее сообщалось, что 14 ноября Запорожская атомная электростанция потеряла питание линии электропередачи "Днепровская". В результате станция под угрозой очередного блэкаута. В случае полного отключения от энергосистемы на ЗАЭС может возникнуть серьезная угроза для радиационной безопасности.

Отмечается, что Запорожская АЭС теперь снова имеет две внешние линии, доступные для жизненно важных функций ядерной безопасности.

"Украинская ЗАЭС снова подключилась к отремонтированной линии электропередач 750 кВ "Днепровская" после 4-дневного перебоя", - сообщили в МАГАТЭ.

Что предшествовало

Также отметим, что 23 сентября "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на Запорожской атомной электростанции.

В компании сообщили, что оккупанты намеренно не подключали станцию к энергосистеме Украины. В то же время единственная внешняя линия электропередач, которая обеспечивала связь ЗАЭС с украинскими сетями, вышла из строя.

В результате атомная станция была вынуждена перейти на аварийное питание от дизельных генераторов.

Эксперты предупреждали, что отсутствие внешнего питания станции создает серьезную угрозу ядерной безопасности, ведь оно необходимо для охлаждения реакторов.

В конце концов, 23 октября питание Запорожской АЭС было восстановлено. Это позволило вывести станцию из десятого блэкаута, в котором она находилась последний месяц.