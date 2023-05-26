У Запорізької області ФСБ масово проводить обшуки у приватних будинках, - ЦНС

За інформацією ЦНС, особливу увагу окупанти приділяють перевірці особистих документів мешканців.

У разі відсутності російського паспорта вони погрожують арештом та проводять більш прискіпливі обшуки, щоб знайти докази співпраці з українськими партизанами.

Ситуація на окупованій частині Запорізької області

У Запорізької області нещодавно була зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова.

"Кадирівці", яких нещодавно перекинули на тимчасово окуповану частину регіону, почали грабувати офіси та магазини, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію.

Окрім того, окупанти в Запорізькій області намагаються завербувати чоловіків до свого війська та відправити на війну проти України. Для цього використовують різні методи.

Раніше росіяни оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.

Також окупанти з води будують лінії оборони у захопленій частині регіону. Загарбники спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу.