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В Запорожской области ФСБ массово проводит обыски в частных домах, - ЦНС

Фото: в Запорожской области ФСБ массово проводит обыски в частных домах (instagram.com/fsb.official.rf)
Автор: Татьяна Степанова

На временно оккупированные территории Запорожской области прибыли представители российской ФСБ, которые активно обыскивали частные дома местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

По информации ЦНС, особое внимание оккупанты уделяют проверке личных документов жителей.

В случае отсутствия российского паспорта, они угрожают арестом и проводят более тщательные обыски, чтобы найти доказательства сотрудничества с украинскими партизанами.

Ситуация на оккупированной части Запорожской области

В Запорожской области недавно было зафиксировано присутствие оккупантов из личных отрядов лидера Чечни Рамзана Кадырова.

"Кадыровцы", которые недавно были переброшены на временно оккупированную часть региона, начали грабить офисы и магазины, владельцы которых выехали на подконтрольную Украине территорию.

Кроме того, оккупанты в Запорожской области пытаются завербовать мужчин в свое войско и отправить на войну против Украины. Для этого используют разные методы.

Ранее россияне объявили массовую "эвакуацию" в Запорожской области, однако местные не охотно соглашаются покидать свои дома. При этом коллаборанты и ставленники захватчиков рады бежать в Крым или в Россию.

Также оккупанты из воды строят линии обороны в захваченной части региона. Захватчики специально затапливают поля, чтобы попытаться усложнить движение украинской техники во время контрнаступления.

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ФСБокупантиЗапорожская областьВойна России против Украины