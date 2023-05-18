В Запорізької області окупанти будують лінії оборони з води, - Федоров

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Мелітополя Івана Федорова .

Він зазначив, що у прифронтових лініях та на узбережжі Дніпра у тимчасово окупованій частині Запорізької області росіяни замінували величезну кількість полів на десятки кілометрів.

Окрім того, Федоров розповів про тенденцію до затоплення полів ворогом.

"У тимчасово окупованій частині Запорізькій області досить велика система зрошення. І зараз по цих каналах ворог навмисно підіймає рівень води і затоплює наші поля. Таким чином він також будує для себе начебто оборонні споруди", - розповів мер Мелітополя.

Він зазначив, що два тижні тому затопили поля поблизу Михайлівки. Зараз вода стоїть в полях населених пунктів Якимівського району - Петрівка, Аннівка, В'язівка та Єлизаветівка.

Так, це унеможливлює ведення сільського господарства.

"Окупанти настільки бояться наступу ЗСУ, що готові пустити в хід навіть водну стихію в марних сподіваннях ускладнити рух нашої техніки. На ділі вкотре псують екологію і життя людям", - додав Федоров.