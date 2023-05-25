"Кадирівці" масово грабують офіси та магазини у Запорізькій області, - ЦНС
"Кадирівці", яких нещодавно перекинули на тимчасово окуповану територію Запорізької області, почали грабувати "безхазяйні" офіси та магазини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.
На окупованих територіях Запорізької області зафіксовано численні випадки, коли бойовики глави Чечні Рамзана Кадирова вламувались на територію офісів та магазинів, власники яких виїхали на підконтрольну Україні територію, і грабували їх.
Викрадене майно "кадирівці" вивозять на територію РФ. Дана практика вже стала систематичною, а окупаційна "поліція" відмовляється реагувати на дані випадки.
"Кадирівці" на тимчасово окупованих територіях України
У Запорізької області нещодавно була зафіксована присутність окупантів з особистих загонів лідера Чечні Рамзана Кадирова.
Зокрема, на окуповану частину регіону був перекинутий мотострілецький батальйон "Південь-Ахмат".
Окрім того, у тимчасово окупованому Маріуполі Донецької області зараз перебуває велика кількість "кадирівців", які вживають спиртні напої та у п’яному вигляді чіпляються до місцевих мешканців, наносячи їм тілесні ушкодження, зокрема із застосуванням холодної зброї.
Ситуація на окупованій частині Запорізької області
Окупанти в Запорізькій області намагаються завербувати чоловіків до свого війська та відправити на війну проти України. Для цього використовують різні методи.
Раніше російські окупанти оголосили масову "евакуацію" в Запорізькій області, проте місцеві не охоче погоджуються покидати свої домівки. При цьому колаборанти та ставленики загарбників раді тікати до Криму чи в Росію.
Окрім того, росіяни з води будують лінії оборони у захопленій частині Запорізької області. Загарбники спеціально затоплюють поля, аби спробувати ускладнити рух української техніки під час контрнаступу.
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