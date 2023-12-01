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У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години

Запорізька область , П'ятниця 01 грудня 2023 10:00
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У Запорізькій області змінили тривалість комендантської години Фото: у Запорізькій області змінили тривалість комендантської години (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Відсьогодні, 1 грудня, у Запорізькій області змінюють тривалість комендантської години.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Запорізької ОВА Юрія Милашка.

"На Раді оборони Запорізької області ухвалили рішення щодо зміни тривалості комендантської години на підконтрольній території", - повідомив Милашко.

Відсьогодні комендантська година в області триватиме:

  • на території Запорізького району обмеження діють з 23:00 до 5:00;
  • на підконтрольній території Василівського та Пологівського районів з 21:00 до 5:00.

Раніше у Запорізькій області комендантська година діяла з 21:00 до 05:00.

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, російські терористи 28 листопада дроном-камікадзе вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги у Степногірську Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє постраждали.

30 жовтня росіяни атакували балістикою Запорізький район. Зафіксовано потрапляння по будівлі соціальної інфраструктури.

Також 24 жовтня, російські окупанти обстріляли місто з балістичних ракет. В Запоріжжі зафіксовано потрапляння в підприємство.

А 18 листопада росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранені.

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Запорожская область Комендантська година
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