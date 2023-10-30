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Росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя: є влучання

Запорізька область, Понеділок 30 жовтня 2023 13:24
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Росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя: є влучання Ілюстративне фото: росіяни атакували балістикою околиці Запоріжжя (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські військові атакували Запорізький район, ймовірно, за допомогою балістичного озброєння. Внаслідок влучання є пошкодження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької ОВА Юрія Малашка та секретаря Запорізької міської ради Анатолія Куртєва.

Зазначається, що окупанти обстріляли Запорізький район близько 11:28.

Внаслідок влучання зруйновано об'єкт соціальної інфраструктури. На місці працюють фахівці ДСНС, які ліквідовують наслідки атаки. Інформація щодо постраждалих не надходила.

При цьому Куртєв уточнив, що йдеться про приміщення комунальної установи.

Зазначимо, що раніше Повітряні сили повідомляли про загрозу застосування балістичного озброєння у Запорізькій області.

Обстріли Запоріжжя та області

Російські окупанти періодично здійснюють атаки на Запорізьку область. Так, 24 жовтня ворог обстріляв Запоріжжя за допомогою балістичних ракет. У місті зафіксували влучання по території підприємства.

А вранці 18 жовтня окупанти поцілили у багатоповерхівку в Запоріжжі. Через ворожу атаку загинули п’ять осіб, ще п’ятеро зазнали травмувань.

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