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РФ атакувала пункт видачі "гуманітарки" у Запорізькій області: є загибла та поранені

Степногірськ, Запорізька область, Середа 29 листопада 2023 14:48
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РФ атакувала пункт видачі "гуманітарки" у Запорізькій області: є загибла та поранені Фото: РФ атакувала пункт видачі гуманітарної допомоги у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Російські терористи вчора, 28 листопада, дроном-камікадзе вдарили по пункту видачі гуманітарної допомоги у Степногірську Запорізької області. Внаслідок атаки одна людина загинула, ще двоє постраждали.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу Головного управління Національної поліції у Запорізькій області.

"У Степногірську під час розвантаження автівки з гуманітарною допомогою окупанти вкотре вдарили дроном-камікадзе по цивільному населенню", - йдеться в повідомленні.

Уламками безпілотника було травмовано мирних жителів, які отримували допомогу. В результаті цинічної атаки загинула 77-річна жінка, ще двох чоловіків із важкими пораненнями госпіталізували до лікарні.

Обстріли Запорізької області

Нагадаємо, 30 жовтня росіяни атакували балістикою Запорізький район. Зафіксовано потрапляння по будівлі соціальної інфраструктури.

Також 24 жовтня, російські окупанти обстріляли місто з балістичних ракет. В Запоріжжі зафіксовано потрапляння в підприємство.

А 18 листопада росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранені.

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