Військові РФ обстріляли Запорізьку область: є жертви та поранені (фото)

Росіяни завдали трьох ракетних ударів по Комишуваській громаді Запорізької області. В результаті ворожої атаки є загиблі та поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національну поліцію України.

За даними правоохоронців, ворог двічі атакував ракетами мирний населений пункт.

Внаслідок чого поранення отримали четверо місцевих жителів. Крім цього сталося займання житлового будинку.

"Коли ж на місце події прибули поліцейські та рятувальники, військові країни-терориста здійснили повторний обстріл", - повідомили в поліції.

В результаті останнього обстрілу загинули двоє співробітників ДСНС, ще троє їхніх колег отримали поранення різного ступеня тяжкості.

Обстріли Запорізької області

На днях росіяни атакували балістикою Запорізький район. Зафіксовано потрапляння по будівлі соціальної інфраструктури.

За тиждень, 24 жовтня, російські окупанти обстріляли місто з балістичних ракет. В Запоріжжі зафіксовано потрапляння в підприємство.

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