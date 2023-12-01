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В Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа

Запорожская область, Пятница 01 декабря 2023 10:00
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В Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа Фото: в Запорожской области изменили продолжительность комендантского часа (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

С сегодняшнего дня, 1 декабря, в Запорожской области меняют продолжительность комендантского часа.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Запорожской ОВА Юрия Милашко.

"На Совете обороны Запорожской области было принято решение об изменении продолжительности комендантского часа на подконтрольной территории", - сообщил Милашко.

Отныне комендантский час в области продлится:

  • на территории Запорожского района ограничения действуют с 23:00 до 5:00;
  • на подконтрольной территории Васильевского и Пологовского районов с 21:00 до 5:00.

Ранее в Запорожской области комендантский час действовал с 21:00 до 05:00.

Обстрелы Запорожской области

Напомним, российские террористы 28 ноября дроном-камикадзе ударили по пункту выдачи гуманитарной помощи в Степногорске Запорожской области. В результате атаки один человек погиб, еще двое пострадали.

30 октября россияне атаковали баллистикой "Запорожский район". Зафиксировано попадание по зданию социальной инфраструктуры.

Также 24 октября, российские оккупанты обстреляли город из баллистических ракет. В Запорожье зафиксировано попадание в предприятие.

А 18 ноября россияне нанесли три ракетных удара по Камышевской общине Запорожской области. В результате вражеской атаки погибли и ранены.

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Запорожская область Комендантский час
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