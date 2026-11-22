У Запорізькій області запровадили спеціальні графіки аварійних відключень електроенергії (СГАВ). За деякими адресами світло можуть вимикати поза звичними графіками погодинних обмежень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на начальника Запорізької ОВА Михайла Семікіна та АТ " Запоріжжяобленерго ".

"Прошу з розумінням поставитися до тимчасових обмежень. Вони необхідні для стабільної роботи енергосистеми", - звернувся до жителів області Михайло Семікін.

Через дію СГАВ у жителів регіону за частиною адрес можливі вимкнення електропостачання поза доведеними раніше графіками погодинних відключень (ГПВ).

Це вимушений крок, необхідний для стабілізації ситуації в енергосистемі.

В обленерго уточнили, що спеціальні графіки аварійних відключень застосували за терміновою вказівкою НЕК "Укренерго".

Нагадаємо, що в ніч на 21 листопада російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок обстрілу постраждав дитячий садок, а у сусідній п'ятиповерхівці зайнялася пожежа у квартирі.

Перед цим, удень 20 листопада, окупанти завдали ударів по місту керованими авіабомбами - одна з них упала поблизу багатоповерхового будинку.

Через ту атаку постраждали щонайменше 17 людей, також було пошкоджено житлові будинки, автомобілі та магазин.

Крім того, в енергосистемі України зберігається напружена ситуація.

Раніше в "Укренерго" попереджали про вимушені обмеження електропостачання та застосування графіків відключень до трьох черг одночасно по всій країні.

Водночас в обленерго пояснювали, у яких будинках Запоріжжя світло взимку не вимикатимуть.