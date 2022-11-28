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У Запорізькій області вводять погодинні відключення світла: що відомо про графіки

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Понеділок 28 листопада 2022 04:45
У Запорізькій області вводять погодинні відключення світла: що відомо про графіки Фото: У Запорізькій області вводять погодинні відключення світла (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олег Васьків

У Запорізькій області 28 листопада вводять графіки погодинних стабілізаційних відключень електичної енергії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ПІК".

Графіки будуть діяти із 06:00 ранку. Водночас відключення розпочинаються із першої черги.

"Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги - 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень", - зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що у більшості областей України вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

До слова, в компанії YASNO спрогнозували, що вже найближчими днями енергетики зможуть перейти на графіки планових відключень електрики.

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Електроенергія Запорожская область
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