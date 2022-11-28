У Запорізькій області вводять погодинні відключення світла: що відомо про графіки

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання " ПІК ".

"Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги - 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень", - зазначають ЗМІ.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що у більшості областей України вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

До слова, в компанії YASNO спрогнозували, що вже найближчими днями енергетики зможуть перейти на графіки планових відключень електрики.

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