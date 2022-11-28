У Запорізькій області вводять погодинні відключення світла: що відомо про графіки
У Запорізькій області 28 листопада вводять графіки погодинних стабілізаційних відключень електичної енергії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання "ПІК".
Графіки будуть діяти із 06:00 ранку. Водночас відключення розпочинаються із першої черги.
"Орієнтовна тривалість відключення для кожної черги - 3 години з урахуванням часу, необхідного на здійснення переключень", - зазначають ЗМІ.
Нагадаємо, президент Володимир Зеленський розповів, що у більшості областей України вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.
До слова, в компанії YASNO спрогнозували, що вже найближчими днями енергетики зможуть перейти на графіки планових відключень електрики.
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