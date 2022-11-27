У більшості регіонів вже діють лише стабілізаційні графіки відключень, - Зеленський
У більшості областей України сьогодні, 27 листопада, вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.
"Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється", - відзначив президент України.
Нагадаємо, 23 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по енергетиці України, в результаті чого більшість областей мусили перейти на аварійні відключення світла.
В компанії YASNO спрогнозували, що вже найближчими днями енергетики зможуть перейти на графіки планових відключень електрики.
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