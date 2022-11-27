У більшості регіонів вже діють лише стабілізаційні графіки відключень, - Зеленський

У більшості областей України сьогодні, 27 листопада, вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється", - відзначив президент України.