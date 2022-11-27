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У більшості регіонів вже діють лише стабілізаційні графіки відключень, - Зеленський

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Неділя 27 листопада 2022 22:46
У більшості регіонів вже діють лише стабілізаційні графіки відключень, - Зеленський Фото: Володимир Зеленський, президент України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

У більшості областей України сьогодні, 27 листопада, вже діють лише стабілізаційні графіки відключень електроенергії.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його відеозвернення.

"Після масованого удару терористів минулої середи день за днем відновлювали генерацію та постачання електрики. Станом на сьогодні у більшості регіонів країни діють лише стабілізаційні графіки відключень. Ситуація енергетиками контролюється", - відзначив президент України.

Нагадаємо, 23 листопада росіяни завдали масованого ракетного удару по енергетиці України, в результаті чого більшість областей мусили перейти на аварійні відключення світла.

В компанії YASNO спрогнозували, що вже найближчими днями енергетики зможуть перейти на графіки планових відключень електрики.

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Володимир Зеленський Електроенергія
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