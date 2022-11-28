В Запорожской области вводят почасовые отключения света: что известно о графиках
В Запорожской области 28 ноября вводятся графики почасовых стабилизационных отключений электической энергии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ПИК".
Графики будут действовать с 06:00 утра. В то же время отключения начинаются с первой очереди.
"Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди - 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений", - отмечают СМИ.
Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в большинстве областей Украины уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии.
К слову, в компании YASNO спрогнозировали, что уже в ближайшие дни энергетики смогут перейти на графики плановых отключений электричества.
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