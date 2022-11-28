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В Запорожской области вводят почасовые отключения света: что известно о графиках

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Понедельник 28 ноября 2022 04:45
В Запорожской области вводят почасовые отключения света: что известно о графиках Фото: В Запорожской области вводят почасовые отключения света (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Олег Васкив

В Запорожской области 28 ноября вводятся графики почасовых стабилизационных отключений электической энергии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "ПИК".

Графики будут действовать с 06:00 утра. В то же время отключения начинаются с первой очереди.

"Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди - 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений", - отмечают СМИ.

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что в большинстве областей Украины уже действуют только стабилизационные графики отключений электроэнергии.

К слову, в компании YASNO спрогнозировали, что уже в ближайшие дни энергетики смогут перейти на графики плановых отключений электричества.

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Электроэнергия Запорожская область
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