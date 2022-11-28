В Запорожской области вводят почасовые отключения света: что известно о графиках

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание " ПИК ".

Графики будут действовать с 06:00 утра. В то же время отключения начинаются с первой очереди.

"Ориентировочная продолжительность отключения для каждой очереди - 3 часа с учетом времени, необходимого для осуществления переключений", - отмечают СМИ.