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Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO

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Київ, Неділя 27 листопада 2022 19:26
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO Фото: YASNO дали прогноз, коли повернуть планові графіки відключення світла (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

За прогнозами, енергосистема України може вже у понеділок або вівторок перейти до звичних графіків відключення. Але це залежить від низки чинників.

Про це заявив генеральний директор YASNO Сергій Коваленко, повідомляє РБК-Україна із посиланням на його виступ в ефірі національного телемарафону.

"Говоритимемо моїми персональними прогнозами. Я розраховую, що завтра чи у вівторок ми повернемося до звичних графіків. Але це залежить від запуску генерації та ще деяких моментів", - зазначив Коваленко.

Раніше повідомлялося, що у Києві вже сьогодні, у неділю, можуть повернути графіки планових відключень світла.

Нагадаємо, у Києві вранці 26 листопада без світла залишалося ще 130 тисяч мешканців. Воду подали всім споживачам, а запуск теплопостачання продовжувався.

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Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
Вимкнення світла. Коли повернуть планові графіки: прогноз YASNO
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