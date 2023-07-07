ЗСУ на Таврійському напрямку знищили ще майже дві роти росіян та 28 одиниць техніки

Українські військові за останню добу ліквідували майже дві роти російських окупантів та знищили 28 одиниць ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського.

"На Таврійському напрямку Сили оборони системно вибивають ворога з позицій", - написав Тарнавський.

Протягом доби артилерійські підрозділи Сил оборони виконали 1247 вогневих завдань. Втрати ворога вбитими та пораненими склали майже дві роти. Також було знищено склад боєприпасів росіян.

Окрім того, українські бійці знищили 28 одиниць військової техніки окупантів, зокрема:

6 танків;

5 ББМ;

4 гармати Д-30;

самохідна артилерійська установка 2С9 "Нона";

3 БПЛА "Орлан-10";

самохідна артилерійська установка "Акація";

комплекс далекого візуального спостереження "Муром-М";

станція РЕБ;

автомобільна техніка.

"Просуваємось", - наголосив командувач.

Контрнаступ ЗСУ

Українські військові вже близько місяця ведуть контрнаступ відразу на трьох напрямках - Мелітопольському, Бахмутському та Бердянському. За даними спікера Східного угруповання військ Сергія Череватого, ЗСУ просунулися на більш ніж кілометр на Бахмутському напрямку за останню добу.

При цьому, наразі відомо про звільнення 9 населених пунктів у Донецькій та Запорізькій областях, а також окупованих територій з 2014 року.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків. Також було знищено 20 артсистем та інша техніка окупантів.