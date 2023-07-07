Мінус півтисячі окупантів та 20 артсистем: Генштаб оновив втрати армії РФ

Українські військові ліквідували ще 510 окупантів за минулу добу. З початку повномасштабного вторгнення втрати російської армії перевищили 232 тисяч вояків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ .

Загальні бойові втрати росіян станом на 7 липня 2023 року орієнтовно склали:

особового складу - близько 232810 (+510) осіб ліквідовано,

танків - 4070 (+2) од,

бойових броньованих машин - 7944 (+12) од,

артилерійських систем - 4330 (+20) од,

РСЗВ - 658 (+1) од,

засоби ППО - 408 (+4) од,

літаків - 315 (+0) од,

гелікоптерів - 309 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3652 (+17),

крилаті ракети -1271 (+7),

кораблі /катери - 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 6898 (+10) од,

спеціальна техніка - 612 (+7).

Ситуація на фронті

Українські захисники продовжують вести наступальні дії на трьох ділянках фронту - на Бахмутському, Донецькому та Запорізькому напрямках. Вони знищують позиції росіян та їхнє озброєння.

Зокрема, наші бійці просуваються на північному та південному флангах біля Бахмута. Вони мають часткові успіхи в районі Кліщіївки, а російська пропаганда розганяє паніку про те, що загарбники нібито змушені відступати.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.