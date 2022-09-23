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В Запорізькій області містянам в окупації надсилають попередження про "теракт"

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П'ятниця 23 вересня 2022 11:35
В Запорізькій області містянам в окупації надсилають попередження про "теракт" Фото: в Запорізькій області містянам в окупації надсилають попередження про "теракт" (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Українцям на тимчасово окупованих територіях Запорізької області, на тлі проведення фейкового "референдуму" приходять повідомлення з попередженням про "теракт".

Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода".

Повідомлення почали приходити з самого ранку на російські сім-карти на тлі початку проведення фейкових "референдумів" щодо "приєднання до складу Росії".

У розісланих повідомленнях містянам пропонують винагороду у розмірі 500 тисяч рублів за інформацію про нібито "підготовку теракту" й причетних до цього.

Як відзначають жителі, напередодні окупанти наказали їм відвідати дільниці для так званого голосування, погрожуючи "приїздом додому військових на БТРах".

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що бойовики з "ОРДЛО" призначили дату проведення фейкових "референдумів" про входження до складу Росії. Вони очікуються у період з 23 по 27 вересня.

Також проведення "референдуму" планують й на тимчасово окупованих територіях Запорізької області. Гауляйтер області Євгеній Балицький попросив голову Кремля Володимира Путіна підтримати входження частини регіону до складу Росії.

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Запорожская область Російська Федерація
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