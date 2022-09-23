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В Запорожской области горожанам в оккупации присылают предупреждение о "теракте"

Новина українською →
Пятница 23 сентября 2022 11:35
В Запорожской области горожанам в оккупации присылают предупреждение о "теракте" Фото: в Запорожской области горожанам в оккупации присылают предупреждение о "теракте" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Украинцам на временно оккупированных территориях Запорожской области, на фоне проведения фейкового "референдума", приходят сообщения с предупреждением о "теракте".

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Радио Свобода".

Сообщения начали приходить с самого утра на российские сим-карты на фоне начала проведения фейковых "референдумов" по поводу "присоединения к составу России".

В разосланных сообщениях горожанам предлагают вознаграждение в размере 500 тысяч рублей за информацию о якобы "подготовке теракта" и причастных к этому.

Как отмечают жители, накануне оккупанты приказали им посетить участки для так называемого голосования, угрожая "приездом домой военных на БТРах".

Напомним, РБК-Украина писала о том, что боевики из "ОРДЛО" назначили дату проведения фейковых "референдумов" о вхождении в состав России. Они ожидаются в период с 23 по 27 сентября.

Также проведение "референдума" планируется и на временно оккупированных территориях Запорожской области. Гауляйтер области Евгений Балицкий попросил главу Кремля Владимира Путина поддержать вхождение части региона в состав России.

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Запорожская область Российская Федерация
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