У Запорізькій області лунають вибухи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера тимчасово окупованого Мелітополя Івана Федорова.
"У Запорізькій області чутно вибухи!", - написав він.
Нагадаємо, вночі 11 квітня було зафіксовано виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ).
Близько 4:00 літаки запустили крилаті ракети в напрямку України. В країні було оголошено масштабну повітряну тривогу.
Згодом у Харкові та області прогриміло як мінімум дев'ять вибухів. В місті зафіксовані перебої зі світлом.
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