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В Запорожской области звучат взрывы

Фото: в Запорожской области раздаются взрывы (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

В Запорожской области гремят взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра временно оккупированного Мелитополя Ивана Федорова.

"В Запорожской области слышны взрывы!", - написал он.

Масштабная ракетная атака на Украину

Напомним, ночью 11 апреля был зафиксирован вылет 9-х бортов стратегических бомбардировщиков Ту-95МС с аэродрома "Оленья" (Мурманская область, РФ).

Около 4:00 самолеты запустили крылатые ракеты в направлении Украины. В стране была объявлена масштабная воздушная тревога.

Позже в Харькове и области прогремели как минимум девять взрывов. В городе зафиксированы перебои со светом.

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