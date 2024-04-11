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Масштабна повітряна атака: тривога оголошена по всій Україні (оновлено)

Четвер 11 квітня 2024 04:29
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Масштабна повітряна атака: тривога оголошена по всій Україні (оновлено) Фото: по всій Україні оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

По всій Україні була оголошена повітряна тривога у ніч проти 11 квітня, через атаку російських загарбників із застосуванням дронів-камікадзе та ракетного озброєння.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командування Повітряних сил ЗСУ та Київську міську військову адміністрацію (КМВА).

Сигнал тривоги залунав у столиці близько 04:18. Перед тим через чергову повітряну атаку ворога була "червона" майже вся карта країни.

У Повітряних силах заявили, що окрім кількох груп "Шахедів" зафіксований маневр російських бортів стратегічної авіації Ту-95МС, через вірогідні ракетні залпи по території України.

Жителів областей, де оголошена тривога, просять не ігнорувати небезпеку ворожих повітряних атак, та прямувати в укриття, дотримуватися правила "двох стін" та інформ-тиші.

Додамо, що за оновленими даними Повітряних сил, "Шахеди" зафіксовані в східній частині Київської області, на межі Житомирської та Київської областей, в Обухівському районі Київської області, в південній частині Вінницької області, на межі Хмельницької та Тернопільської областей, в північній частині Івано-Франківської області в Дрогобицькому та Золочівському районах Львівської області.

Оновлено о 04:25

Як уточнив начальник КМВА Сергій Попко, тривога у столиці пов'язана із ракетною небезпекою, через загрозу пусків крилатих ракет з літаків Ту-95МС.

Оновлено о 04:45

Повітряна тривога тепер - по всій країні.

Робота ППО в Київській області

У Київській обласній військові адміністрації заявили, що в регіоні працюють сили та засоби протиповітряної оборони по ворожих "Шахедах".

"Жителі Київщини! Зафіксовано рух ворожих БпЛА! У регіоні працюють сили ППО", - йдеться в оголошенні.

Масштабна повітряна атака: тривога оголошена по всій Україні (оновлено)

Нічна повітряна атака по Україні

Раніше повідомлялося, що у вечері 10 квітня російські окупанти запустили по території України кілька груп ударних безпілотників типу "Шахед". Повітряна тривога оголошена у кількох областях.

Також у Силах оборони півдня України заявили про роботу сил та засобів протиповітряної оборони по цілях противника.

Крім того, близько 01:18 у командування Повітряних сил заявили про фіксацію руху ворожої ракети у напрямку Одеси. А також - про загрозу застосування ворогом балістики на сході країни.

Пізніше стало відомо про виліт 9-х бортів стратегічних бомбардувальників Ту-95МС з аеродрому "Оленья" (Мурманська область, РФ). Вони ближче до четвертої години здійснили маневр в районі пускових рубежів. Військові зазначили, що ймовірні пуски крилатих ракет.

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