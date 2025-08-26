UA

Запорізьке і Новогеоргіївка під контролем ЗСУ: у Генштабі розповіли про перебіг боїв

Ілюстративне фото: українські воїни обороняються на Дніпропетровщині (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Уляна Безпалько

Українські воїни контролюють села Запорізьке та Новогеоргіївка Дніпропетровської області. Російське просування зупинено.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив спікер Генштабу ЗСУ майор Андрій Ковальов.

Ковальов нагадав, що чутки про нібито захоплення росіянами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області є фейковими.

За його словами, сьогодні російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на територію Дніпропетровської області. І зараз на адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини тривають бої.

"Сили оборони України зупинили просування російських загарбників, виявляють російські ДРГ і знищують їх. Села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області перебувають під контролем Збройних сил України", - наголосив речник Генштабу ЗСУ.

Чутки про просування росіян

Нагадаємо, сьогодні, 26 серпня, аналітики DeepState на своїй інтерактивній карті позначили села Новогеоргіївка та Запорізьке, які розташовані біля адмінкордону Дніпропетровської області з Донецькою, як окуповані.

На цьому тлі спікер спікер ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов у коментарі РБК-Україна розповів, що росіяни зайшли в ці два села.

При цьому в Генштабі ЗСУ наголошували, що Новогеоргіївка і Запорізьке не були окуповані росіянами.

