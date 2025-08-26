Запорізьке і Новогеоргіївка під контролем ЗСУ: у Генштабі розповіли про перебіг боїв

Ковальов нагадав, що чутки про нібито захоплення росіянами сіл Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області є фейковими.

За його словами, сьогодні російські диверсійно-розвідувальні групи намагалися прорватися на територію Дніпропетровської області. І зараз на адмінмежі Дніпропетровщини та Донеччини тривають бої.

"Сили оборони України зупинили просування російських загарбників, виявляють російські ДРГ і знищують їх. Села Запорізьке та Новогеоргіївка у Дніпропетровській області перебувають під контролем Збройних сил України", - наголосив речник Генштабу ЗСУ.