Война в Украине

Запорожское и Новогеоргиевка под контролем ВСУ: в Генштабе рассказали о ходе боев

Иллюстративное фото: украинские воины обороняются в Днепропетровской области (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Ульяна Безпалько

Украинские воины контролируют села Запорожское и Новогеоргиевка Днепропетровской области. Российское продвижение остановлено.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил спикер Генштаба ВСУ майор Андрей Ковалев.

Ковалев напомнил, что слухи о якобы захвате россиянами сел Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области являются фейковыми. 

По его словам, сегодня российские диверсионно-разведывательные группы пытались прорваться на территорию Днепропетровской области. И сейчас на админгранице Днепропетровщины и Донетчины продолжаются бои. 

"Силы обороны Украины остановили продвижение российских захватчиков, обнаруживают российские ДРГ и уничтожают их. Села Запорожское и Новогеоргиевка в Днепропетровской области находятся под контролем Вооруженных сил Украины", - подчеркнул спикер Генштаба ВСУ. 

Слухи о продвижении россиян

Напомним, сегодня, 26 августа, аналитики DeepState на своей интерактивной карте обозначили села Новогеоргиевка и Запорожское, которые находятся возле админграницы Днепропетровской области с Донецкой, как оккупированные.

На этом фоне спикер спикер ОСГВ "Днепр" Виктор Трегубов в комментарии РБК-Украина рассказал, что россияне зашли в эти два села.

При этом в Генштабе ВСУ подчеркивали, что Новогеоргиевка и Запорожское не были оккупированы россиянами.

