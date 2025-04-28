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Запорізька область зазнала обстрілу: одна з громад частково без світла та зв'язку

Понеділок 28 квітня 2025 10:00
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Запорізька область зазнала обстрілу: одна з громад частково без світла та зв'язку Ілюстративне фото: Запорізька область зазнала обстрілу (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Внаслідок ворожого обстрілу одна з громад Запорізької області частково залишилась без зв'язку й не тільки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Запорізької обласної військової адміністрації (ОВА) Івана Федорова.

Як пише Федоров, через обстріл в одній з громад частково відсутнє:

  • електропостачання;
  • зв'язок;
  • інтернет.

Також через атаку пошкоджень зазнали приватні будинки й прилегла територія.

На цей час про постраждалих невідомо.

    Обстріли України з боку Росії

    Від початку повномасштабної війни Російська Федерація (РФ) регулярно вдається до терористичних обстрілів цивільної інфраструктури України. Особливо від атак страждають прифронтові населені пункти й області. Для обстрілів терористи застосовують безпілотні літальні апарати (БпЛА), ракети різних типів, керовані авіаційні бомби (КАБи) та артилерію.

    До атак безпілотниками ворог вдається щоночі. Лише за останній тиждень українська протиповітряна оборона (ППО) загалом знищила 841 ціль:

    • 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
    • 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
    • 6 крилатих ракет "Калібр";
    • 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69 й не тільки.

    Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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