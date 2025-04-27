Балістика, "Калібри" і не тільки. Українська ППО збила 48 ракет та 800 дронів за тиждень
Українська ППО за тиждень знищила 48 ворожих ракет та майже 800 дронів. Серед збитих цілей - балістика та крилаті ракети.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Протягом останнього тижня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 841 ціль:
- 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";
- 6 крилатих ракет "Калібр";
- 4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;
- 442 ударних БпЛА типу Shahed;
- 114 розвідувальних дронів;
- 237 БпЛА інших типів.
Авіація Повітряних сил ЗСУ впродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів: понад 90 - на винищувальне авіаційне прикриття, близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ.
Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.
Масований обстріл України 24 квітня
Російські загарбники вночі 24 квітня завдали комбінованого удару по Україні. Росіяни випустили 70 ракет та 145 дронів. Окупанти, серед іншого, застосували балістичні ракети, частину з них збили сили ППО.
Основний удар окупанти спрямували на Київ. Внаслідок атаки загинули 12 жертв, десятки осіб поранені.
Також внаслідок російської атаки є постраждалі у Харкові, Житомирській, Сумській, Хмельницькій областях. Детальніше про наслідки обстрілу - читайте у нашому матеріалі.
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