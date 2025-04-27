Балістика, "Калібри" і не тільки. Українська ППО збила 48 ракет та 800 дронів за тиждень

Фото: ППО України збила 48 ракет та 800 дронів за тиждень (Getty Images)

Українська ППО за тиждень знищила 48 ворожих ракет та майже 800 дронів. Серед збитих цілей - балістика та крилаті ракети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Протягом останнього тижня протиповітряна оборона Сил оборони України знищила 841 ціль: 31 крилату ракету Х-101/Х-55СМ;

7 балістичних ракет "Іскандер-М/KN-23";

6 крилатих ракет "Калібр";

4 керовані авіаційні ракети Х-59/69;

442 ударних БпЛА типу Shahed;

114 розвідувальних дронів;

237 БпЛА інших типів. Авіація Повітряних сил ЗСУ впродовж тижня здійснила близько 160 літаковильотів: понад 90 - на винищувальне авіаційне прикриття, близько 50 - на вогневе ураження та авіаційну підтримку військ. Пілоти Повітряних сил завдали десятки авіаударів по ворожих позиціях, застосовуючи авіаційні бомби та ракети різних типів. Уражено командні пункти, об’єкти логістичного забезпечення, а також місця скупчення живої сили та військової техніки противника.