Запорожская область подверглась обстрелу: одна из громад частично без света и связи
В результате вражеского обстрела одна из громад Запорожской области частично осталась без связи и не только.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Запорожской областной военной администрации (ОВА) Ивана Федорова.
Как пишет Федоров, из-за обстрелов в одной из громад частично отсутствует:
- электроснабжение;
- связь;
- интернет.
Также из-за атаки повреждения получили частные дома и прилегающая территория.
На данный момент о пострадавших неизвестно.
Обстрелы Украины со стороны России
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) регулярно прибегает к террористическим обстрелам гражданской инфраструктуры Украины. Особенно от атак страдают прифронтовые населенные пункты и области. Для обстрелов террористы применяют беспилотные летательные аппараты (БпЛА), ракеты различных типов, управляемые авиационные бомбы (УАБы) и артиллерию.
К атакам беспилотниками враг прибегает каждую ночь. Только за последнюю неделю украинская противовоздушная оборона (ПВО) в целом уничтожила 841 цель:
- 31 крылатую ракету Х-101/Х-55СМ;
- 7 баллистических ракет "Искандер-М/KN-23";
- 6 крылатых ракет "Калибр";
- 4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69 и не только.
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