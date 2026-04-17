Запорізька АЕС знову знеструмлена: МАГАТЕ розслідує причину

Запорізька атомна електростанція (ЗАЕС) тимчасово втратила зовнішнє електропостачання ввечері 16 квітня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис МАГАТЕ.
14-й випадок
Як зазначили в МАГАТЕ, це вже другий випадок втрати живлення менш ніж за тиждень і 14-й - від початку повномасштабної війни. Причина відключення наразі невідома, місцева команда агентства проводить розслідування та стежить за ситуацією.
Зовнішнє живлення вдалося відновити через 40 хвилин. У МАГАТЕ наголосили, що цей інцидент "привертає увагу до постійно хиткої ситуації з ядерною безпекою".
Попереднє відключення
Востаннє ЗАЕС втрачала зовнішнє живлення 14 квітня. Тоді зв’язок відновили за півтори години.
Росія вже давно намагається інтегрувати Запорізьку АЕС у власну енергосистему. Окупаційна адміністрація на станції намагається запровадити там порядки, типові для російських атомних електростанцій.
Як повідомляло РБК-Україна, ще наприкінці лютого Україна та Росія домовилися про локальне перемир’я, щоб відремонтувати резервну лінію електропередачі напругою 330 кВ.