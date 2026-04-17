Запорожская АЭС снова обесточена: МАГАТЭ расследует причину

14-й случай

Как отметили в МАГАТЭ, это уже второй случай потери питания менее чем за неделю и 14-й - с начала полномасштабной войны. Причина отключения пока неизвестна, местная команда агентства проводит расследование и следит за ситуацией.

Внешнее питание удалось восстановить через 40 минут. В МАГАТЭ отметили, что этот инцидент "привлекает внимание к постоянно шаткой ситуации с ядерной безопасностью".

Предыдущее отключение

Последний раз ЗАЭС теряла внешнее питание 14 апреля. Тогда связь восстановили за полтора часа.