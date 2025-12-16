ua en ru
Запорожская АЭС снова питается только одной линией, - Reuters

Запорожье, Вторник 16 декабря 2025 22:14
UA EN RU
Запорожская АЭС снова питается только одной линией, - Reuters Иллюстративное фото: Запорожская АЭС снова питается только одной линией (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Оккупированная Запорожская атомная электростанция пока получает электропитание только через одну из двух внешних линий электропередач.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Крупнейшая в Европе АЭС, которая находится под контролем российских войск с марта 2022 года, сейчас не производит электроэнергию. При этом станция критически зависит от стабильного внешнего питания, необходимого для охлаждения ядерного топлива.

В случае потери обеих линий ЗАЭС вынуждена переходить на резервные дизель-генераторы, что считается последним предохранителем перед угрозой ядерной аварии.

Оккупационная администрация заявляет, что радиационный фон на станции остается в пределах нормы, а восстановительные работы обещают начать "как можно скорее".

Блэкаут на ЗАЭС

Российская оккупация Запорожской атомной электростанции продолжается с марта 2022 года, в течение этого времени захватчики постоянно создают угрозу ядерной безопасности.

Войска РФ размещают на территории ЗАЭС военную технику и личный состав, обстреливают прилегающие районы, что приводит к обесточиванию, игнорируют требования ядерной безопасности и пытаются интегрировать станцию в энергосистему России. Кроме того, оккупанты прибегают к провокациям и заставляют персонал работать по принудительным контрактам.

Из-за опасной ситуации "Энергоатом" неоднократно обращался к международному сообществу с призывом усилить давление на РФ, чтобы не допустить ядерной катастрофы.

19 ноября украинские энергетики восстановили электроснабжение временно оккупированной Запорожской АЭС, которая долгое время оставалась без света из-за повреждения высоковольтной линии в результате российских обстрелов.

Ранее, 23 сентября, "Энергоатом" сообщал о десятом с начала полномасштабной войны полном блэкауте на станции. Российские войска сознательно не подключали ЗАЭС к украинской энергосистеме, а единственная линия электропередач, обеспечивавшая связь с сетью Украины, вышла из строя. Обесточивание продолжалось почти месяц.

А 6 декабря сообщалось, что Запорожская АЭС временно потеряла питание из внешних источников.

